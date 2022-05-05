Росгвардейцы ликвидировали лидера ячейки теробороны Украины в Харьковской области

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Спецназ Росгвардии ликвидировал лидера ячейки территориальной обороны Украины в Харьковской области. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск, — говорится в сообщении.

Диверсанты после обнаружения сдаться отказались, началась стрельба. Прорыв вооруженной группы не удался — силы неприятеля вместе с командиром были уничтожены ответным огнем спецназовцев.

После боя росгвардейцы обнаружили тренировочный лагерь теробороны Украины, в том числе места для ночлега, пристрелки оружия, а также несколько комплектов боевой экипировки, передает ТАСС.

2 мая военнослужащие Росгвардии обеспечили уничтожение украинской танковой группы и крупных складов с вооружением, расположенных в Харьковской области. Под прикрытием росгвардейцев артиллерия российской армии успешно ударила по пунктам управления и огневым позициям, отдельным огневым средствам, бронетехнике, а также по районам сосредоточения живой силы противника.