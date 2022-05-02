Росгвардия помогла уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области

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Военнослужащие Росгвардии обеспечили уничтожение украинской танковой группы и крупных складов с вооружением, расположенных в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 2 мая.

— В результате совместного служебно-боевого применения подразделений Росгвардии и Минобороны уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковая группа ВСУ, — говорится в сообщении.

Кроме того, под прикрытием росгвардейцев артиллерия российской армии успешно ударила по пунктам управления и огневым позициям, отдельным огневым средствам, бронетехнике, а также по районам сосредоточения живой силы противника, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.