Момент аварии на северо-западе Москвы попал на видео

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, улица Фабрициуса, 30 Карта всех событий

Появилось видео ДТП на пересечении Сходненской улицы и улицы Фабрициуса, где автомобиль на полном ходу сбил женщину с ребенком. Кадры аварии опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На видео заметно, что няня с коляской и еще одна женщина спокойно начинают движение по «зебре». В этот момент водитель легковушки на огромной скорости едет в их сторону.

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Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения по данному факту.

Напомним, инцидент произошел на улице Фабрициуса. Мужчина за рулем «Форда» выехал на встречную полосу и двигаясь на «красный», наехал на пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате пострадали пожилая женщина и мальчик, которому чуть меньше двух лет. Ребенок находился в коляске в сопровождении няни, которая не получила травм.

Водитель был трезв и пояснил, что торопился на работу.