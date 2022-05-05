Водитель автомобиля сбил женщину с ребенком на «зебре» на северо-западе Москвы
Водитель легковушки сбил женщину с ребенком, двигающихся по пешеходному переходу. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.
Инцидент произошел на улице Фабрициуса около дома 30. Мужчина за рулем «Форда» выехал на встречную полосу и двигаясь на «красный», наехал на пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.
По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали двое человек — пожилая женщина и мальчик, которому чуть меньше двух лет. Ребенок находился в коляске в сопровождении няни, которая не получила травм.
Пострадавшую пенсионерку госпитализировали с переломом основания черепа. Малыша также доставили в больницу с множественными ушибами.
Водитель остался на месте происшествия. Проверка на состояние алкогольного опьянение дала отрицательный результат.
Сам мужчина пояснил, что очень торопился на работу.
— В ближайшее время нарушитель будет доставлен в медучреждение для проведения процедуры медицинского освидетельствования, — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в другом ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи на юго-западе столицы.