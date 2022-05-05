Спрос растет, курс снижается: эксперт назвал причины укрепления рубля

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Укрепление рубля связано с переходом на продажу газа в рублях, а также со снижением покупок валюты. Однако не исключено, что через некоторое время курс снова поднимется и устаканится примерно на уровне 70 рублей за доллар и около 80 — за евро. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Эксперт заметил, что укрепление российской валюты связано, в том числе, с переходом на оплату газа в рублях. Влияет и снижение спроса на валюту в России.

— Почему все произошло: кто-то ведь все равно покупает газ, меняя евро на рубли. Спрос на рубль растет, курс снижается. Дальше как-то этот спрос сравняется с предложением. Также пока никто с нашей стороны не покупает доллары и евро в тех объемах, в которых мы раньше покупали. Встречного потока нет, мы не покупаем ни доллары, ни евро, потому что нам никто и ничего не продает за доллары и евро в прежних объемах. А дальше интересно, какая валюта будет пользоваться спросом? На юани должен пойти спрос, на какие-то другие экзотические валюты, — рассказал специалист.

Юденков отметил, что удорожание некоторых товаров в нынешних условиях связано с дефицитом элементов, необходимых для их производства: например, компонентов для лекарств. Высокие цены на импортную технику (в частности, некоторые автомобили) также связаны не с курсом, а с дефицитом, подчеркнул эксперт.

Само по себе укрепление рубля позволяет снижать цены на большинство товаров, отметил собеседник «ВМ».

— Для обывателя все гаджеты и товары сейчас дешевеют. Я сам наблюдал переоценку ноутбуков в одном магазине, там очень приличная техника упала в цене. Как долго это будет длиться — пока не разберутся с газом за рубли, так и будет продолжаться, — резюмировал Юденков.

Укрепление рубля может сохраниться еще две недели, а потом он вернется на позиции начала года: около 70 рублей за доллар и порядка 80 — за евро, предположил эксперт. Такой сценарий возможен, в частности, если в список ответных санкций России попадет запрет на поставку товаров, критически важных для российских предпринимателей. Однако окончательные прогнозы делать сложно, так как экономическая ситуация меняется ежедневно, резюмировал эксперт.