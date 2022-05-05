Минфин США исключил из-под антироссийских санкций сделки по защите интеллектуальной собственности

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Министерство финансов Соединенных Штатов исключило из-под введенных в отношении России санкций сделки, связанные с патентным и авторским правом и другими видами защиты интеллектуальной собственности. Об этом сообщило финансовое ведомство в четверг, 5 мая.

— Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации, которые были бы запрещены <...> положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России, — отмечается в сообщении.

Кроме того, американский Минфин установил срок завершения сделок с дочерними компаниями Альфа-банка в Нидерландах и Сбербанка в Швейцарии — до 12 июля, передает ТАСС.

До этого в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что ведение новых антироссийских санкций контрпродуктивно и не позволит США добиться своих целей, такой курс Америке необходимо сменить. В ведомстве отметили, что все чаще замечают заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций в отношении России. Однако своих целей эти санкции так и не достигают, нанося ущерб тем, кто их накладывает.