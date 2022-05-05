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Посольство РФ призвало Америку отказаться от контрпродуктивного санкционного курса

Евгений Белоусов
В мире
Посольство РФ призвало Америку отказаться от контрпродуктивного санкционного курса
Фото: МИД РФ

Введение новых антироссийских санкций контрпродуктивно и не позволит США добиться своих целей, такой курс Америке необходимо сменить. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне в четверг, 5 мая.

— Призываем американских коллег отказаться от подобного контрпродуктивного курса. Меры давления не достигнут своих целей, — заявили в посольстве.

В ведомстве отметили, что все чаще замечают заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против России. Однако своих целей эти санкции так и не достигают, нанося ущерб тем, кто их накладывает, передает ТАСС.

В посольстве также отметили, в США признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят только к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива.

До этого ЕС предложил в качестве новых санкций ввести запрет европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти из РФ по миру, в том числе в сфере страхования. ЕС не хочет ограничиваться поэтапным запретом на российское топливо, а намерен помешать возможности РФ продавать нефть и нефтепродукты по всему миру.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что страна не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения.

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