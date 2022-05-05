Команды детских столичных технопарков победили в двух всероссийских конкурсах

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Команды детских технопарков Москвы завоевали награды на престижных всероссийских соревнованиях.

Команда из четырех человек в возрасте от шести до 12 лет из детского технопарка «Мосгормаш» стали победителем Кубка России по автомодельному спорту в городе Кузнецке Пензенской области. Они получили шесть наград — четыре медали за первые места и две медали за вторые места. Всего за первое место боролось 138 человек из разных регионов страны.

Участники того же технопарка прошли в финал конкурса «Первый элемент», который посвящен моделированию радиоуправляемых автомобилей на водородном топливе. Мероприятие состоялось в Анапе во Всероссийском детском центре «Смена». Москву представили шесть команд, которые стали победителями регионального отборочного чемпионата. В этом году в финале приняли участие 32 команды из различных уголков России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого в столице прошел национальный этап молодежного чемпионата по робототехнике «First Robotics Championship — Москва 3.0». В общей сложности в состязании принимали участие 300 команд, 22 из них представляли Москву. Команда Electronic детского технопарка «Мосгормаш» вошла в число абсолютных победителей в возрастной категории 10–16 лет, заняв третье место.