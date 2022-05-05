Смартфон за 60 тысяч рублей украли из кармана куртки у жителя Москвы
Полицейские задержали мужчину и женщину по подозрению в краже смартфона стоимостью 60 тысяч рублей. Об этом в четверг, 5 мая, сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО главного управления МВД России по Москве.
Ранее в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что оставил свою куртку без присмотра, а вернувшись, обнаружил, что из кармана пропал смартфон. Его стоимость житель столицы оценил в 60 тысяч рублей.
По подозрению в краже телефона сотрудники уголовного розыска задержали приезжих 33-летнюю женщину и 32-летнего мужчину. В отношении них возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
4 мая полицейские задержали мужчину по подозрению в краже велосипеда у доставщика еды. Потерпевший сообщил, что оставил велосипед возле подъезда на улице Кухмистерова и отправился отдавать заказ. Вернувшись, он не нашел свой велосипед на месте.