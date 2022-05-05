Bloomberg: Евросоюз предложил ввести санкции против Кабаевой

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Евросоюз предложил внести в санкционный список российскую олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву, сообщает Bloomberg в четверг, 5 мая.

Агентство отмечает, что список лиц, попавших под ограничения, может претерпеть изменения до момента одобрения странами — членами ЕС, передает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз в среду, 4 мая, представит шестой пакет санкций в отношении России. По ее словам, в рамках санкций Евросоюз запретит трансляцию трех крупных вещателей на европейской территории и отключит Сбербанк от системы SWIFT. Она подытожила, что Европа также планирует отказаться от российской нефти.

Некоторые страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.