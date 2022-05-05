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Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа подготовил прогноз на 5 мая

Араз Салехов
Общество
Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа подготовил прогноз на 5 мая
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Четверг, 5 мая, наполнен разными событиями, людям в этот день стоит прислушаться к своей интуиции, поскольку вторая половина дня заставит вас заволноваться о вопросах семьи. Такое мнение высказал победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Так, он отметил приход Луны к своей стихии, что дает ей возможность отдавать максимум своей энергии людям. По его словам, сегодня спутник Земли отвечает за душу и за эмоции человека из-за шестого лунного дня. Вафа уверен, что такое явление продлится семь дней до наступления полнолуния.

Помимо этого, экстрасенс уверен, что 5 мая самое время навестить своих родителей и близких, угостив их любимыми блюдами. Также он заявил, что в этот день лучше не стоит отдавать денег в долг.

По мнению ясновидящего, в это время увеличивается количество романтических отношений. Экстрасенс советует уделить большее внимание близким и любимым в этот день.

Более подробный гороскоп можно узнать в материале «Яндекс.Дзен».

Также экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал о самых полезных медитациях.

В пример он привел медитации для души и спокойствия, гармонии и расслабления, для получения тайных знаний, улучшения концентрации внимания и развития интуиции, исцеления тела и разума, а также для открытия финансовых потоков.

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