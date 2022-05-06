Spiegel: Крах эмбарго на нефть вынуждает Европу угрожать санкциями партнерам России

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Эмбарго европейских стран на российскую нефть и нефтепродукты рискует провалиться, в связи с этим Евросоюз сыплет угрозами введения санкций против стран и компаний, которые будут сотрудничать с Москвой. Об этом в четверг, 5 мая, пишет немецкое издание Spiegel.

— Западу нужно убедительно пригрозить вторичными санкциями тем участникам рынка, которые дадут России возможность обойти эмбарго. <…> Но пока у идеи запретить российскую нефть откровенно слабые перспективы, — говорится в сообщении.

При этом эксперты считают, что у РФ будет достаточно времени для поиска нового рынка в случае введения Брюсселем постепенного запрета на импорт. Российскую нефть преимущественно транспортируют на танкерах, а значит, переход на поставки сырья новым клиентам не займет много времени, сообщает РИА Новости.

Кроме того, другие эксперты уверены, что Европейский союз станет главным пострадавшим в результате введения запрета на поставку энергетических носителей из РФ. Это произойдет из-за расширения рынка в Азию.

Потенциальными покупателями могут стать Индия, Япония, Южная Корея и Пакистан.

При этом министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что восточная часть Германии может столкнуться с дефицитом бензина из-за эмбарго на российскую нефть. Уточняется, что в правительстве сейчас ведется активная работа над предотвращением такого исхода.