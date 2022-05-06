Польский политолог Ренкас: Варшава уже отправила своих военных сражаться на Украину

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Польское государство отправляет на Украину кадровых военных и наемников для участия в боях. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал в беседе с «Украиной.ру» польский политолог Конрад Ренкас.

— Граждане Республики Польша уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наемники и отправленные туда по приказу военные, — отметил он.

По его словам, участие иностранцев в боях на территории бывшей советской республики будет только расширяться, поскольку они необходимы для правильной эксплуатации поставленных Западом вооружений.

Эксперт уверен, что Москва на данном этапе фактически вынуждена бороться «со всем американским блоком», сообщает РИА Новости.

Министерство обороны России опубликовало видео с допросом британского наемника Эндрю Хилла, которого взяли в плен на Украине.

Уточняется, что он сам сложил оружие и сдался российским военным. По признанию наемника, на Украину он прибыл через Польшу по собственному желанию.

При этом в субботу, 30 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рекомендовала американцам воздержаться от поездок на Украину и от участия в боевых действиях на ее территории.