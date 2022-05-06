«Флорида» обыграла «Вашингтон» в матче плей-офф НХЛ

Фото: взято с официального сайта клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс»

«Флорида» в пятницу, 6 мая, вышла победителем в матче с «Вашингтон», обыграв столичную команду со счетом 5:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Флориды» в игре отличились Аарон Экблад (17-я минута), Александр Барков (18), Мэйсон Марчмент (24), Антон Лунделл (36), Картер Верхаге (38), голкипер команды Сергей Бобровский отразил 26 бросков. У «Вашингтона» с передачи Александра Овечкина забросил шайбу Никлас Бэкстрем (23).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Третья встреча пройдет 7 мая и начнется в 20:00 по московскому времени. сообщает ТАСС.

Напомним, что Александр Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов за всю историю лиги. Россиянин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 767.

Также стало известно, что московский хоккейный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, одержав победу над магнитогорским «Металлургом» в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это уже второй случай в истории отечественного хоккея, когда «армейцам» покоряется Кубок Гагарина.