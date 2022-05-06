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Москвичам рассказали о музыкальных программах на площадках фестиваля «Московская весна»

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о музыкальных программах на площадках фестиваля «Московская весна»
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На всех сценах праздничных площадок фестиваля «Московская весна» в дни празднования Дня Победы выступят яркие акапельные команды. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

— В этом году в рамках фестиваля «Московская весна» на всех праздничных площадках будут выступать яркие акапельные команды, многие из которых ранее стали призерами конкурса «Московская весна А Cappella» и покорили москвичей и гостей столицы своим исполнением. Артисты подготовили специальные программы, посвященные Дню Победы, которые помогут создать неповторимую праздничную атмосферу, — говорится в сообщении.

Москвичам рассказали о музыкальных программах на площадках фестиваля «Московская весна» Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Так, на площадках мероприятия можно будет увидеть выступления Abby-k, Moscow Gospel Team, Rain Drops, «ПЯТЕRО», Russian Acapella Band, Jukebox Trio, El Grande и многих других, говорится в релизе.

Помимо этого, москвичам рассказали, чем заняться на площадках фестиваля «Московская весна».

Так, мероприятие уже почти неделю радует всех спектаклями, увлекательными мастер-классами, блюдами по оригинальным и традиционным рецептам, запоминающимися сувенирами.

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