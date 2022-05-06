Крупный и средний бизнес инвестировал в Москву почти 3,5 триллиона рублей

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Экономика Москвы получила 3,5 триллиона рублей от крупного и среднего бизнеса в 2021 году, это на 19 процентов больше, чем в 2020 году. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

—Инвесторы продолжают активно вкладывать средства в развитие столицы. По последним данным Росстата, совокупные инвестиции в основной капитал в Москве в 2021 году составили 4,84 триллиона рублей,— также отметил заммэра.

Больше всего вложений от бизнеса идет в логистику и хранение. Это 75958 миллиарда рублей за прошлый год. Также идут активные инвестиции в информационные технологии. В сообщении на сайте мэра Москвы также сказано, что инвестиционная активность сохраняется благодаря мерам поддержки от города — это субсидии, льготы и другие механизмы помощи предпринимателям.

Неделю назад, 29 апреля, стало известно, что по программе льготного кредитования бизнеса уже одобрено более 850 заявок. Программа льготного кредитования заработала 11 апреля, максимальный размер процентной ставки кредитования малого и среднего бизнеса составляет 13,5 процента в год.