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Собянин подвел промежуточные итоги работы проекта «Москва — с заботой об истории»

Антон Махов
Город
Собянин подвел промежуточные итоги работы проекта «Москва — с заботой об истории»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Проект «Москва — с заботой об истории», запущенный правительством Москвы три года назад, превзошел все ожидания. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За это время жители столицы передали в Главное архивное управление (Главархив) 10,8 тысячи документов и предметов времен Великой Отечественной войны, добавил он. Смысл проекта в том, что люди могут сдать памятные вещи времен Великой Отечественной войны на реставрацию в руки профессионалов. Сделать это можно через офисы «Мои документы».

Письма и фотографии переводят в электронный формат и размещают на сайте — виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», также говорится в сообщении в личном блоге мэра.

В музее уже есть три семейные реликвии, которым присвоили статус особо ценных документов. Первая — макет альбома с фоторепродукциями графических работ боевых действий Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года. Макет изготовлен вручную и содержит 99 черно-белых изображений таких исторических эпизодов, как установка мин в устье Финского залива, оборона Таллина и островов Моонзундского архипелага, боевые действия в Рижском заливе.

Вторая — фотоальбом 80-го гвардейского минометного полка. На снимках изображены повседневная жизнь бойцов реактивной артиллерии Красной армии в период освобождения Румынии, Венгрии и Чехословакии, виды окрестных городов и поселений, сценки общения с местными жителями.

Третья — карты Генерального штаба Красной армии, принадлежавшие полковнику артиллерии Федору Леонову. Это практически полный комплект военно-топографических карт штаба Красной армии среднего звена, применявшихся в годы войны. Также в электронном музее находится множество других уникальных экспонатов.

Ранее стало известно, что 6 мая более ста учеников госпитальных школ смогут стать участниками онлайн-экскурсии, которую проведет Музей Победы по масштабному музейному пространству «Подвиг народа».

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