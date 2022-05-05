Музей Победы проведет онлайн-экскурсию по музейному пространству «Подвиг Народа»

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6 мая свыше ста учеников госпитальных школ смогут стать участниками онлайн-экскурсии по масштабному музейному пространству «Подвиг Народа», которую проведет Музей Победы. Об этом в четверг, 5 мая, сообщает пресс-служба музея.

— Учащиеся из 50 школ проекта «УчимЗнаем» от Калининграда до Владивостока смогут «побывать» в масштабной экспозиции нашего музея и погрузиться в события прошлого, — рассказали организаторы.

Уточняется, что занятие посвящено 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ребята узнают о малоизвестных страницах ВОВ и «совершат путешествие» от Брестской крепости до стен Рейхстага.

В завершение экскурсии ребята смогут поучаствовать в викторине, получить подарки и задать интересующие их вопросы. Начало мероприятия намечено на 14:00.

Помимо этого, стало известно об открытии выставки «Победа. Май. 1945» в Музее Победы, на ней московская школа № 1494 представила около 40 раритетов.

Экспонаты рассказывают о боевом пути 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии и водружении Знамени Победы над Рейхстагом.

Также заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала, что празднование 77-летия победы в Великой Отечественной войне пройдет на ВДНХ с 6 по 10 мая. Посетителей выставки ждут концерты, театрализованные представления, спектакли, выставки и экскурсии.