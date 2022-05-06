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В народном календаре дата получила названия Евсеев день, Евсей — овсы отсей, Савва.

Не рекомендуется начинать утро с чая, кофе или другого напитка. В этот день необходимо выпить всего три глотка святой воды и умыться ею, тогда у вас будет хорошее настроение, вы будете полны энергии и всегда в хорошем расположении духа. Если же променять этот напиток на чай или кофе, то вас наоборот, ожидает одна тоска.

Запрещается седьмого мая ложиться спать на использованное ранее постельное белье. Оно должно быть свежим и обязательно хорошо выглаженным, в таком случае спящий на нем обретет душевное равновесие и внутренний покой. В мятом постельном белье может поселиться темная сила, которая притянет к вам в дома беды и проблемы.

Запрещается в этот день преподносить подарки из текстиля, в противном случае они принесут одни лишь проблемы как тому, кто дарит, так и получателю. Существует также риск, что в жизни у вас наступит череда финансовых неприятностей.

Приметы погоды:

Если с лозы и ивы пух летит, то пришло время посева позднего овса.

Много комаров в этот день — хороший знак. Урожай овса богатым будет.

Вокруг звезд черные или белые венчики — к дождю.

Лучи солнца темнеют — к грозе.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему нельзя пить кофе или чай утром 7 мая

Именины отмечают: Сусанна, Алексей, Валентин, Иннокентий, Иосиф, Леонтий, Николай.