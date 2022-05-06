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Офтальмолог рассказала, как эффективно снять нагрузку с глаз

Ирина Игнатенко
Общество
Офтальмолог рассказала, как эффективно снять нагрузку с глаз
Фото: depositphotos

Один из популярных и распространенных приемов, который помогает расслабить глаза и в целом дать отдых зрению, — это пальминг. О данной технике рассказала врач-офтальмолог Алена Шкатова.

Она отметила, что при работе за компьютером нужно делать перерыв на 5–10 минут каждые полчаса. В этом время можно сделать упражнения для расслабления глаз — пальминг.

— Ладони нужно потереть друг об друга, чтобы они стали теплыми. Сидим, закрываем глаза, мягко накрываем их ладонями крест на крест и в течение пяти или десяти минут держим. Это считается полезным: улучшается кровоток и наступает расслабление глазных мышц, — пояснила эксперт в комментарии РИАМО.

Врач добавила, что многие проводят весь день за компьютером, а вечером включают телевизор, что создает дополнительную нагрузку на глаза.

Для поддержания здорового зрения она рекомендовала прогулки не менее двух часов в день при рассеянном дневном свете, свежий воздух, физическую активность в течение дня.

Ранее офтальмолог Владимир Боров рассказал, о каких проблемах со здоровьем говорят мушки в глазах. Мушки бывают разных форм и видов: полупрозрачные, кольцеобразные, в виде кривых и других форм.

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