Офтальмолог рассказала, как эффективно снять нагрузку с глаз

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Один из популярных и распространенных приемов, который помогает расслабить глаза и в целом дать отдых зрению, — это пальминг. О данной технике рассказала врач-офтальмолог Алена Шкатова.

Она отметила, что при работе за компьютером нужно делать перерыв на 5–10 минут каждые полчаса. В этом время можно сделать упражнения для расслабления глаз — пальминг.

— Ладони нужно потереть друг об друга, чтобы они стали теплыми. Сидим, закрываем глаза, мягко накрываем их ладонями крест на крест и в течение пяти или десяти минут держим. Это считается полезным: улучшается кровоток и наступает расслабление глазных мышц, — пояснила эксперт в комментарии РИАМО.

Врач добавила, что многие проводят весь день за компьютером, а вечером включают телевизор, что создает дополнительную нагрузку на глаза.

Для поддержания здорового зрения она рекомендовала прогулки не менее двух часов в день при рассеянном дневном свете, свежий воздух, физическую активность в течение дня.

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