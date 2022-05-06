Два предприятия по обработке отходов построят в Волгограде

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Два объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами мощностью 300 тысяч тонн в год построят в Волгоградской области. В настоящее время подписана дорожная карта с властями региона.

— В активной стадии подготовки находятся концессионные проекты по созданию двух объектов обращения с ТКО на территории области общей мощностью 300 тысяч тонн в год. Ориентировочный объем инвестиций составляет 3,5 миллиарда рублей, — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что РЭО планирует вложить до 95 процентов от общего объема инвестиций за счет средств, полученных от продажи облигаций ППК, передает «360».

Новые объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Как отметили в РЭО, строительство новых предприятий для сортировки и переработки отходов позволит достичь запланированных показателей в рамках национального проекта «Экология».

Восемь экотехнопарков, которые построят до 2024 года в российских регионах, будут включать в себя производства, которые позволят возвращать ежегодно в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона вторичных ресурсов.