Виновник аварии с участием блогера Некоглая привлекался неоднократно за наркотики

Фото: Telegram / Shot

Появились подробности о погибшем водителе каршеринга, который спровоцировал аварию в центре столицы. Об этом стало известно в пятницу, 6 мая.

По данным Telegram-канала Shot, 31-летний мужчина ранее жил в Ангарске. Там у него была небольшая фирма по торговле топливом.

Кроме того, выяснилось, что мужчину неоднократно ловили на наркотиках. Так, в период с 2008 по 2019 год его задерживали минимум восемь раз.

Фото: Telegram / Shot

Ранее сообщалось, что в текущем году водитель не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и имеет шестилетний стаж вождения.

Авария, о которой идет речь, произошла в ночь с 5 на 6 мая. На 1-й Тверской-Ямской улице. Автомобиль каршеринга «Киа Рио» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Порше Панамера» и «ГАЗелью».

В результате аварии водитель «Киа» скончался на месте. Еще несколько участников ДТП также получили ранения — водитель «Порше» — блогер Некоглай и его пассажир — боец ММА Асхаб Магомедов.