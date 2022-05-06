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Онищенко призвал не паниковать в связи с увеличением числа госпитализаций с коронавирусом

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Онищенко призвал не паниковать в связи с увеличением числа госпитализаций с коронавирусом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россиянам не стоит паниковать в связи с увеличением количества госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией после первой части майских праздников. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он отметил, что необходимо оценивать региональную разбивку, в рамках которой выросло число заражений. В частности, количество случаев выросло в Санкт-Петербурге, но это, по словам Онищенко, вызвано низкими показателями вакцинации в городе, а не майскими выходными, передает ИА «НСН».

Эксперт отметил, что не стоит паниковать, так как в мире нигде не отмечается резкого подъема заболеваемости, нет данных о новых мутациях вируса.

Тем не менее Онищенко призвал россиян не забывать о своевременной вакцинации и ревакцинации.

Ранее стало известно, что по состоянию на 5 мая количество госпитализаций с COVID-19 за сутки увеличилось на 132,3 процента и составило 3248 случаев, передает канал 360.

12 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что риск появления новой волны коронавирусной инфекции в РФ существует. По его словам, рост заболеваемости ковидом уже фиксируется в ряде стран Европы.

Геннадий Онищенко Госпитализация Коронавирус
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