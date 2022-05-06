Особый противопожарный режим ввели в Подмосковье

Лес / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Московской области постановлением губернатора Андрея Воробьева ввели особый противопожарный режим, сообщили в Комлесхозе региона. Во время его действия будут действовать дополнительные требования безопасности и увеличатся штрафы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам председателя комитета Олега Баженова, за ситуацией в лесах региона ежедневно следят около тысячи человек. Наготове четыре сотни единиц техники.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима гражданам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей; должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — до 500 тысяч рублей.

С начала года на землях лесного фонда Московской области зафиксировано двенадцать пожаров. Причина большинства из них — человеческий фактор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым с 11 апреля в регионе объявлено начало пожароопасного сезона, сообщает РИАМО.

25 января Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания по статье Уголовного кодекса РФ в части уничтожения или повреждения лесов.