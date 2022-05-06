В Подмосковье началась вакцинация сельскохозяйственных животных

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Весенняя кампания по вакцинации сельскохозяйственных животных стартовала на территории Московской области. Об этом сообщили сотрудники областного минсельхозпрода.

Ветеринары бесплатно выезжают на фермы и сельхозпредприятия для взятия анализов и проведения вакцинации животных, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам главы ведомства Владислава Мурашова, цель кампании — обеспечить здоровье животных и повышение продуктивности сферы животноводства.

В области планируют вакцинировать 112,5 тысячи голов крупного рогатого скота, 41,4 тысячи голов мелкого рогатого скота, почти 328 тысяч свиней, 4,2 тысячи лошадей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе рассчитывают на хорошие результаты в сельском хозяйстве в этом году. Это особенно важно для обеспечения продовольственной безопасности в текущих условиях, передает РИАМО.

Ранее Московская область признана одним из лидеров в стране среди регионов по числу производителей органической продукции, экологически чистых продуктов.