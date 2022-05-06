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Андрей Бочкарев: Более 600 рабочих мест будет создано в рамках ТПУ «Печатники»

Антон Махов
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Андрей Бочкарев: Более 600 рабочих мест будет создано в рамках ТПУ «Печатники»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Печатники» создаст более 600 рабочих мест. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В составе ТПУ «Печатники», который объединит одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии, Большого кольца и МЦД-2, помимо транспортных объектов, планируется построить торгово-развлекательный центр с паркингом и открытый каток. Благодаря этому на территории ТПУ будет создано 633 новых рабочих места, — отметил заместитель мэра.

Улично-дорожную сеть на этой территории тоже планируют улучшить. Здесь создадут плоскостные парковки и комфортную пересадку на наземный транспорт. Помимо торгово-развлекательной инфраструктуры, создадут и другие точки притяжения для граждан, также отмечают в сообщении.

Строительство станции «Печатники» Большой кольцевой линии завершено на 65 процентов. Кроме того, специалисты приступили к установке эскалаторов, а также под монтаж лифтового оборудования переданы две лифтовые шахты.

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