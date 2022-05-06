Эксперты призвали не торопиться с покупкой долларов

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ведущие иностранные валюты резко подешевели, обновив почти двухлетние минимумы. Доллар и евро балансируют у порога в 70 рублей, чего не происходило с 2020 года. При этом эксперты не советуют торопиться с покупкой валюты.

Такого мнения придерживается член комиссии по развитию предпринимательства, промышленности и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты Московской области Олег Стогов.

— Если больших сбережений нет или если вы просто не задумывались раньше о покупке валюты, то и сейчас не стоит торопиться. Неспециалистам выиграть на колебаниях курса трудно. Зато велики риски, — отметил он в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов также предостерег от попыток заработать на падении курса доллара и евро. По его словам, «поймать» выгодный курс важно для компаний, чей бизнес связан с экспортом и импортом.

6 мая курс американской валюты закрепился на отметке в 67,06 рубля. Европейская валюта при этом подорожала на один процент и достигла отметки 70,9 рубля за денежную единицу, передает ФАН.

Рубль продолжит укрепляться еще две недели, а после вернется на позиции начала года: доллар — 70 рублей, евро — 80. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.