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70 за доллар и 80 за евро: эксперт предрек скорое падение курса рубля

Игорь Синельников
Георгий Соланович

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
70 за доллар и 80 за евро: эксперт предрек скорое падение курса рубля
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Рубль продолжит укрепляться еще две недели, а после вернется на позиции начала года: доллар — 70 рублей, евро — 80. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

— Такой сценарий возможен, в частности, если в список ответных санкций России попадет запрет на поставку товаров, критически важных для российских предпринимателей. Однако окончательные прогнозы делать сложно, так как экономическая ситуация меняется ежедневно, — резюмировал эксперт в беседе с «ВМ».

5 мая сообщалось, что курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. Европейская валюта в свою очередь снижалась на 49 копеек — до 69,95 рубля.

Высокие экспортные доходы, значительное снижение оттока валюты из страны и другие факторы могут повлиять на укрепление рубля в мае. Такое мнение озвучил в разговоре с «Вечерней Москвой» ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Согласно прогнозу специалиста, в мае курс доллара будет не выше 73–74 рублей и не ниже 68–69 рублей. Курс европейской валюты будет держаться в диапазоне 72–78 рублей.

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