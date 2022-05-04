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Аналитик Кочетков спрогнозировал падение курса доллара до 68 рублей

Анастасия Колоскова
Игорь Синельников

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Курс рубля Эксклюзивы ВМ
Экономика
Аналитик Кочетков спрогнозировал падение курса доллара до 68 рублей
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Высокие экспортные доходы, значительное снижение оттока валюты из страны и другие факторы могут повлиять на укрепление рубля в мае. Такое мнение озвучил в разговоре с «Вечерней Москвой» ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Согласно прогнозу специалиста, в мае курс доллара будет не выше 73–74 рублей и не ниже 68–69 рублей. Курс европейской валюты будет держаться в диапазоне 72–78 рублей.

По словам Кочеткова, поступление в Россию валюты заметно превышает ее отток. Помимо этого, наблюдается рост доходов страны от внешней торговли. Так, в этом году доходы от экспорта почти вдвое превышают показатели аналогичного периода прошлого года, подчеркнул аналитик.

— Поступление валюты сейчас гораздо выше, чем отток в результате импорта. Все остальные операции у нас заблокированы, поскольку заморожены валютные резервы, в ответ мы заморозили какую-либо активность резидентов с российскими ценными бумагами или иными активами, — рассказал Кочетков.

Экономист Михаил Беляев считает, что укрепление рубля к доллару сигнализирует об адаптации российской экономики к новым условиям, а также закладывает тенденцию для ее дальнейшего развития.

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