Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года

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Рубль на открытии торгов в четверг, 5 мая, переходит к росту. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара составлял 66 рублей, а евро — ниже 70 рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 10:11 по московскому времени показывал снижение на семь копеек — до 66,23 рубля. Европейская валюта в свою очередь снижалась на 49 копеек — до 69,95 рубля.

Высокие экспортные доходы, значительное снижение оттока валюты из страны и другие факторы могут повлиять на укрепление рубля в мае. Такое мнение озвучил в разговоре с «Вечерней Москвой» ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Согласно прогнозу специалиста, в мае курс доллара будет не выше 73–74 рублей и не ниже 68–69 рублей. Курс европейской валюты будет держаться в диапазоне 72–78 рублей.

Понижение ставки рефинансирования с 17 до 14 процентов приведет к падению ставок по депозитам, а также к удешевлению кредитов. Кроме того, чем ниже ставка, тем активнее развивается экономика страны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По его словам, граждане теперь меньше смогут зарабатывать на депозитах.