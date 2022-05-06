Андрей Бочкарев: Корпус лучевой терапии строят на территории больницы в Коммунарке

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На территории больницы в Коммунарке строят корпус лучевой терапии. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории больницы в Коммунарке развернуты работы по строительству корпуса лучевой терапии. В настоящий момент на объекте ведутся земляные работы, разработка грунта и устройство ограждающих конструкций котлована, кроме того, начались монолитные работы по устройству фундаментной плиты здания, — рассказал заместитель мэра.

Здание будет рассчитано на 10,5 тысячи квадратных метров, в палатах разместят 50 коек. Также обещают современное медицинское оборудование, которое обеспечит медикам лучшие условия для работы. Комплекс внесет большой вклад в сферу лечения онкологических заболеваний.

В Москве будет построено рекордное количество медицинских учреждений общей площадью порядка полумиллиона квадратных метров. Сейчас в столице идет строительство уникальных скоропомощных стационарных комплексов.