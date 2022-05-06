Семья беженцев рассказала об участии в подмосковном шествии «Бессмертного полка»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Семья Горбенко почти месяц находится в Подмосковье в ожидании российского гражданства. Богдан и Оксана Горбенко и двое их детей были вынуждены покинуть город Изюм и переехать в безопасное место.

В настоящее время семья Горбенко временно проживает в одном из детских оздоровительных лагерей городского округа Клин. Богдан Горбенко рассказал, что им удалось решить проблемы с трудоустройством, а дети пошли в местную школу.

Он также сообщил, что семья планирует принять участие в подмосковном шествии «Бессмертного полка». Дед Богдана — Владимир Иванович Катышев — оборонял Сталинград, командовал полком.

— Я, к сожалению, не знал деда, он умер до моего рождения, но память о нем в нашей семье свята. Мы всей семьей в День Победы пройдем с портретами деда и прадеда в «Бессмертном полку», — рассказал он в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил уверенность, что многие жители области примут участие в акции «Бессмертный полк», почтят память ушедших героев и будут чествовать ветеранов, которые еще живы, передает канал 360.

Напечатать портрет ветерана для акции «Бессмертный полк» можно в офисах «Мои документы».