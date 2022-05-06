Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от шашлыка

Фото: Unsplash

Шашлыки – самая традиционная еда на майских праздниках, однако у некоторых людей шашлык может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она отметила, что на мясе, которое приготовлено на костре, образуется корочка, обладающая вредными свойствами, так как является канцерогеном. Такое мясо нельзя есть тем, у кого в анамнезе присутствует онкологическое заболевание.

Она добавила, что в этом случае шашлык стоит заменить мясом, запеченным в духовке, передает «Радио 1».

Шашлыки не стоит есть при обострении проблем с желудочно-кишечным трактом, в частности — с язвенными повреждениями пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки. Также стоит отказаться от такого блюда пациентам с мочекаменной болезнью, особенно в сочетании с подагрой.

Здоровым людям также не стоит увлекаться этим блюдом. Лучше съесть несколько небольших кусочков вместе с зеленью и овощами.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать мясо для шашлыка. Так, качественное свежее мясо отличается тонкой сухой корочкой бледно-красного цвета. Кроме того, у него обычно белый, кремовый или желтоватый жир, а аромат должен быть естественным, без неприятных примесей, передает Nation News.

До этого диетолог и нутрициолог Инна Кононенко поделилась секретами выбора свежей вырезки мяса для шашлыка.