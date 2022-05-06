Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей летом

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Врач-дерматолог и косметолог Ольга Самбурская рассказала, как правильно подготовить кожу к контакту с солнцем.

— Ухаживайте за кожей в зависимости от ее типа: жирная, сухая, нормальная, в зависимости от возраста и проблем: акне, розацеа, старение, чувствительность. Конечно, желательно перед поездкой в отпуск посетить дерматолога, чтобы исключить и устранить риски развития пигментаций, — отметила эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Она добавила, что в летний период особенно важно соблюдать гигиену пребывания на солнце: до 14:00 и после 16:00. Также важно соблюдать питьевой режим: в среднем потребление воды должны составить 30 миллилитров на килограмм при нормальном весе и 40 — при повышенном.

Летом всегда стоит носить с собой бутылку воды. После пребывания на солнце нужно восстанавливать кожу, в этом помогут специальные увлажняющие и содержащие липиды кремы, их нужно подбирать в зависимости от типа кожи. Врач проведет осмотр с дерматоскопом и даст общие рекомендации по уходу.

До этого дерматолог Юлия Галлямова в беседе с «ВМ» рассказала о смертельном вреде весеннего солнца. По ее словам, использование солнцезащитного средства — одно из обязательных условий для здоровья кожи.