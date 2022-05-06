Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей летом

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей летом
Фото: Pexels

Врач-дерматолог и косметолог Ольга Самбурская рассказала, как правильно подготовить кожу к контакту с солнцем.

— Ухаживайте за кожей в зависимости от ее типа: жирная, сухая, нормальная, в зависимости от возраста и проблем: акне, розацеа, старение, чувствительность. Конечно, желательно перед поездкой в отпуск посетить дерматолога, чтобы исключить и устранить риски развития пигментаций, — отметила эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Она добавила, что в летний период особенно важно соблюдать гигиену пребывания на солнце: до 14:00 и после 16:00. Также важно соблюдать питьевой режим: в среднем потребление воды должны составить 30 миллилитров на килограмм при нормальном весе и 40 — при повышенном.

Летом всегда стоит носить с собой бутылку воды. После пребывания на солнце нужно восстанавливать кожу, в этом помогут специальные увлажняющие и содержащие липиды кремы, их нужно подбирать в зависимости от типа кожи. Врач проведет осмотр с дерматоскопом и даст общие рекомендации по уходу.

До этого дерматолог Юлия Галлямова в беседе с «ВМ» рассказала о смертельном вреде весеннего солнца. По ее словам, использование солнцезащитного средства — одно из обязательных условий для здоровья кожи.

Врачи дерматология кожа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте