Двое пьяных мужчин до смерти избили собутыльника

Минздрав предупреждает: чрезмерное потребление алкоголя вредит здоровью / Фото: https://pixabay.com/ru

Россия, Москва, улица Героев Панфиловцев Карта всех событий

Следствие ходатайствует об аресте двух мужчин, до смерти избивших собутыльника. Об этом в пятницу, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, с 3 по 5 мая компания знакомых распивала алкогольные напитки в квартире на улице Героев Панфиловцев. В какой-то момент они поссорились. Объединившись, двое мужчин жестоко избили своего товарища. Спустя несколько дней от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Вскоре после этого друзья погибшего были задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В ходе расследования дела, следователи выяснили, что все трое вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем.

Иванова добавила, что СК намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигурантов под стражу.

Накануне, 5 мая, суд арестовал женщину, которая кидалась на сожителя с ножом, будучи пьяной.