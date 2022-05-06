Собянин посетил площадку фестиваля «Московская весна» на Коптевском бульваре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Коптевский бульвар Карта всех событий

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел площадку фестиваля «Московская весна» на Коптевском бульваре.

— «Московские сезоны» вновь работают после достаточно долгого перерыва — через два года. Мы открыли «Пасхальный дар», и вот сейчас — «Московская весна». Один из самых любимых фестивалей, который плавно перерастает в праздник Победы, — отметил Собянин.

По его словам, на площадках мероприятия сегодня начали выступать песенно-вокальные коллективы, лауреаты прошлого международного конкурса «Московская весна a cappella» 2019 года, передает агентство городских новостей «Москва».

6 мая москвичам рассказали о музыкальных программах на площадках фестиваля «Московская весна». Так, можно будет увидеть выступления Abby-k, Moscow Gospel Team, Rain Drops, «ПЯТЕRО», Russian Acapella Band, Jukebox Trio, El Grande и многих других.

Фестиваль «Московская весна», посвященный Дню Победы, пройдет на 21 столичной площадке с 30 апреля по 10 мая. Гостей фестивальных площадок ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом.