Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России, подозреваемого в государственной измене. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 6 мая.

— Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Кривошлыка Виталия Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Государственная измена», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток, то есть до 5 июля, — говорится в сообщении.

25 марта сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Хабаровска, который пытался продать украинским спецслужбам секретную информацию. Хабаровчанин анонимно обратился к украинской стороне через интернет и предложил передать секретные сведения за определенное денежное вознаграждение.

Уточняется, что злоумышленник пытался продать данные после начала спецоперации на территории Украины. Материалы могли быть использованы с целью реализации диверсий в России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».