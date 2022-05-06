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Bloomberg: Страны G7 обсудят новые санкции против России 8 мая

Георгий Соланович
В мире
Bloomberg: Страны G7 обсудят новые санкции против России 8 мая
Фото: whitehouse

Страны «Большой семерки» (G7) обсудят 8 мая новые санкции в отношении России. Об этом сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 6 мая.

Дискуссия, как уточняется, поможет скоординировать новые ограничительные меры, а также при необходимости доработать их. Примечательно, что на мероприятие был также приглашен президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что страны ЕС тщательно готовятся к процедуре эмбарго на российские энергоресурсы, но при этом уже сейчас их нужда в нефти и газе из РФ выросла в два раза. Такое заявление он сделал, комментируя слова еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони о намерении ЕС ввести полное эмбарго на российскую нефть по истечении девяти месяцев.

По мнению эксперта, несмотря на такие «громкие слова», Европа в течение этого периода будет активно закупать черное золото. России, убежден Марков, нужно за этот период найти новый «плацдарм для сбыта» своих энергоресурсов, чтобы компенсировать потерю европейского рынка. В качестве новых партнеров следует рассматривать азиатские страны, уточнил спикер.

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