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Собянин рассказал о ходе фестиваля «Московская весна»

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о ходе фестиваля «Московская весна»
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Главный майский фестиваль «Московская весна» продолжается на улицах города уже неделю. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 6 мая.

— По городу организованы концерты, спектакли для взрослых и детей, танцевальные и кулинарные мастер-классы. Выступают лауреаты и победители международного вокального конкурса «Московская Весна A Cappella», — сказал глава города.

Мероприятия, как уточнил он, плавно перерастают в празднование Дня Победы и чествование ветеранов. На некоторых площадках проходят и спортивные события, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Собянин осмотрел площадку фестиваля «Московская весна» на Коптевском бульваре. По его словам, на площадках мероприятия уже начали выступать песенно-вокальные коллективы, а также лауреаты международного конкурса «Московская весна a cappella» 2019 года.

Фестиваль «Московская весна», посвященный Дню Победы, пройдет на 21 столичной площадке с 30 апреля по 10 мая. Гостей фестивальных площадок ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом.

Кроме того, «ВМ» узнала, куда сходить и что посмотреть в Москве 9 мая. Так, вечером, в 22:00, 9 мая в столице пройдет праздничный салют, который можно будет посмотреть сразу в нескольких местах.

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