Совбез ООН впервые с начала спецоперации РФ единогласно принял заявление по Украине

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Совет Безопасности ООН впервые с 24 февраля — начала специальной военной операции России — единогласно принял заявление по Украине в пятницу, 6 мая.

В скором времени общее заявление будет опубликовано в качестве официального документа Совбеза Всемирной организации, объявил заместитель постоянного председателя США при ООН Ричард Миллс.

В заявлении сказано, что Совбез «выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности Украины». Участники заседания напомнили, что все государства-члены взяли на себя обязательства разрешать свои международные споры мирным путем.

Совет Безопасности также выразил поддержку усилиям генерального секретаря Всемирной организации по поиску мирного решения конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

В конце апреля Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о проведении заседаний после каждого случая использования права вето в Совбезе организации. Теперь в случае применения вето в СБ любым из постоянных членов в течение десяти дней созывается заседание Генассамблеи по вопросу, в отношении которого было использовано такое право.