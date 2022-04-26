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Генассамблея ООН приняла резолюцию о созыве при каждом наложении вето в Совбезе

Евгений Белоусов

В мире
Генассамблея ООН приняла резолюцию о созыве при каждом наложении вето в Совбезе
Фото: twitter/RussiaUN

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН одобрила без голосования резолюцию о проведении своих заседаний после каждого случая использования права вето в Совете Безопасности (СБ). Об этом сообщил ТАСС во вторник, 26 апреля.

Теперь в случае применения вето в СБ любым из постоянных членов в течение 10 дней созывается заседание Генассамблеи по вопросу, в отношении которого было использовано такое право. Отмечается, что заседание будет созываться, только если ГА уже не проводит спецсессию по той же ситуации.

Кроме того, Совебез ООН должен будет направлять в Генассамблею отчет о применении вето за 72 часа до ее предполагаемого заседания, передает ТАСС.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мировое сообщество должно решить вопрос, жить ли ему на основе Устава ООН или существовать под диктатурой одного государства с группой сателлитов.

По его словам, уставу всемирной организации противоречат попытки отдельных стран решить ключевые вопросы международной политики вне форматов под эгидой ООН. Глава МИД РФ подчеркнул, что именно западные страны сейчас создают «клубы избранных» под видом альтернативных альянсов и групп.

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