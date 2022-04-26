Лавров заявил, что в международных отношениях наступил «момент истины»

Фото: МИД РФ

Мировое сообщество должно решить вопрос, жить ли ему на основе устава ООН или существовать под диктатурой одного государства с группой сателлитов. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины: либо мы все смиримся, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе Устава ООН. Вот, собственно говоря, очень простой выбор, — пояснил дипломат.

По его словам, уставу всемирной организации противоречат попытки отдельных стран решить ключевые вопросы международной политики вне форматов под эгидой ООН. Глава МИД РФ подчеркнул, что именно западные страны сейчас создают «клубы избранных» под видом альтернативных альянсов и групп.

В пример Лавров привел германо-французскую инициативу создать альянс мультилатералистов — прямого конкурента ООН. Министр иностранных дел напомнил и о саммите демократий, приглашения на который выписывали США.

Дипломат считает такие действия Запада прямым нарушением основного правила всемирной организации — суверенного равенства государств. Лавров добавил, что Россия «не хочет никаких войн», однако считает своей обязанностью напоминать миру о грубых нарушениях Устава ООН.

Министр резюмировал, что Совет Безопасности организации в ходе реформ должен избавиться от своей главной проблемы — численного перевеса одной группы стран, передает ТАСС.

До этого глава МИД РФ заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. По словам российского министра, Москва уже делает немало для разрешения нынешнего кризиса.

Глава дипведомства заметил, что российская сторона еще при администрации экс-президента США Дональда Трампа выступала за подтверждение на высшем уровне заявления глав СССР и Соединенных Штатов Михаила Горбачева и Рональда Рейгана 1987 года о недопустимости ядерной войны.