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Власти Херсонской области будут стремиться войти в состав России

Егор Провоторов
В мире
Власти Херсонской области будут стремиться войти в состав России
Крым, Херсон

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в субботу, 7 мая, заявил, что этот регион намерен стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации.

В ходе специальной военной операции на Украине российские силы взяли под контроль всю территорию Херсонской области и приазовскую часть Запорожской области. В этих областях сейчас сформированы военно-гражданские администрации, запущено вещание российского телевидения и радиостанций, производится восстановление торговых связей с Крымским полуостровом.

— Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму, — заявил чиновник.

По его словам, «никто не будет никого ни к чему принуждать», при этом Стремоусов подчеркнул, что «исконно русские земли» обязаны вернуться в русло своих исторических ценностей и культуры.

По словам замглавы администрации, сказанных в интервью РИА Новости, власти Херсонской области готовы обратиться к российским властям с вопросом о включении региона в состав Российской Федерации.

Накануне секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область и намерена заниматься развитием региона.

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