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Турчак заявил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Турчак заявил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия навсегда пришла в Херсонскую область и теперь будет заниматься развитием региона. Об этом в пятницу, 6 мая, во время поездки в Херсон заявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

— Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область — богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают, — сказал политик.

При этом статус Херсонской области будут определять местные жители, отметил Турчак в своем Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

28 апреля в Херсонской области отказались возвращаться под контроль Киева. Сейчас основной задачей региона является экономическое восстановление.

При этом никакого референдума в регионе не планируется — фейки о создании Херсонской народной республики вбрасываются пропагандистами Украины для запугивания населения. Российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

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