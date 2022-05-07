Врач объяснила необходимость ношения солнцезащитных очков даже в пасмурную погоду

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В период повышенной солнечной активности человеку следует надевать солнцезащитные очки и в пасмурную погоду из-за наличия ультрафиолетового излучения. Об этом рассказала профессор, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

— Не только в яркие солнечные дни, а в целом в период солнечной активности, потому что в пасмурный день все равно есть ультрафиолетовое излучение, в том числе в городской среде. Поэтому солнцезащитные очки должны быть в летнее время, в периоды вот такой повышенной солнечной активности, — цитирует специалиста ТАСС.

Она порекомендовала в пасмурную погоду использовать солнечные очки для городской среды — с более светлыми стеклами.

По словам офтальмолога, некачественные очки, которые не имеют специального защитного покрытия, могут навредить глазам больше, чем их отсутствие. Она предупредила, что в этом случае зрачок расширяется под темной линзой и внутрь глаза проникает повреждающая орган часть спектра.

— Лучше тогда без очков, чем использовать очки, у которых нет этих защитных механизмов, — констатировала Шилова.

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