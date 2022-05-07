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Ким Кэтролл объяснила, почему не снялась в продолжении «Секса в большом городе»

Анастасия Колоскова
Общество
Ким Кэтролл объяснила, почему не снялась в продолжении «Секса в большом городе»
Фото: Секс в большом городе

Актриса Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты в популярном сериале «Секс в большом городе», рассказала, что ее даже не пригласили на съемки проекта «И просто так», который является продолжением сериала.

— Меня никогда не просили стать частью сериала. Так что о сиквеле узнала, как и все, из соцсетей, — заявила знаменитость.

По словам Кэтролл, ее потрясла сюжетная линия. Ее героиня начала получать интимные снимки от сына-подростка подруги Миранды. Актриса считает, что ее персонаж должен был столкнуться с более серьезной дилеммой.

Кэтролл также дала комментарий относительно слухов о конфликте с другими актрисами сериала, в частности, с Сарой Джессикой Паркер. Она отметила, что с коллегами у нее были исключительно рабочие отношения. В связи с этим она не придала большого значения критике в свой адрес.

Ранее сообщалось, что Саманту Джонс в сиквеле сериала заменят сразу двумя новыми персонажами — влиятельной афроамериканкой, а также женщиной азиатского происхождения.

Также стало известно, что 66-летний актер Крис Нот, в течение долгого времени исполнявший роль Мистера Бига, возлюбленного Кэрри Брэдшоу, в проекте «Секс в большом городе», не будет принимать участие в съемках сиквела сериала.

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