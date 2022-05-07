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Россияне массово отменяют бронирование в отелях Крыма на май и июнь

Анастасия Колоскова
Общество
Россияне массово отменяют бронирование в отелях Крыма на май и июнь
Фото: depositphotos

Российские туристы массово отменяют бронирование в крымских отелях на май и июнь на фоне рассылки авиакомпаниями информации об отмене рейсов. Об этом сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Он также отметил, что в предстоящем летнем сезоне отели полуострова будут испытывать проблемы с загрузкой.

— На лето отели (в Крыму — прим. «ВМ») загружены пока на 40–45 процентов, а в некоторых объектах уровень бронирования доходит до 60 процентов, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют. На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирования на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов, — цитирует Волкова РИА Новости.

Он отметил, что из-за ограничения полетов на юг России, ранее введенных Росавиацией, отельерам Крыма необходима срочная финансовая поддержка властей. В качестве альтернативы он предложил ввести правительственные субсидии для отдыха сотрудников государственных компаний в Крыму.

Глава ОСИГ констатировал, что крымская туристическая индустрия опасается, что летний сезон окажется «очень слабым», а отели могут рассчитывать лишь на небольшую загрузку.

В то же время загрузка отелей в Петербурге на майские праздники стала рекордной за последние 15 лет. По словам владельца одного из премиальных отелей Северной столицы Юниса Теймурханлы, с 30 апреля по 10 мая ежедневная загрузка составляет 100 процентов, а в некоторые дни — даже 110 процентов.

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