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Пять человек погибли в результате пожаров в Красноярском крае

Анастасия Колоскова
Происшествия
Пять человек погибли в результате пожаров в Красноярском крае
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Красноярском крае горят около 200 строений, несколько пилорам и детский сад. В результате пожаров погибли пять человек. Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в региональном МЧС.

По словам пресс-секретаря главы региона Сергея Зыблева, причиной возгораний стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра.

— Основная причина пожаров — аномальные погодные условия. Мы ожидали что будет сильный ветер — 20–25 метров в секунду. Но сила ветра оказалась намного мощнее предполагаемой прогнозом — до 40 метров в секунду. Произошел обрыв линий электропередачи, перехлест проводов, что наложилось на сухую погоду и привело к возникновению пожаров, — цитирует Зыблева РИА Новости.

Ранее из-за пожаров и штормового ветра губернатор Красноярского края Александр Усс объявил на территории региона режим ЧС. С территорий, охваченных пожарами, эвакуируют людей, для них готовят пункты временного размещения. В настоящее время крупные пожары зафиксированы на 10 территориях края.

Глава региона пообещал оказать пострадавшим помощь и восстановить жилье в короткие сроки.

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