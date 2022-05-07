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Мобильные операторы в ЛНР перейдут на российскую нумерацию

Анастасия Колоскова
В мире
Мобильные операторы в ЛНР перейдут на российскую нумерацию
Фото: pixabay.com

Абоненты мобильной связи в Луганской народной республике получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 (959) к своим номерам +38 (072). Об этом в субботу, 7 мая, сообщили в минкомсвязи республики.

— Номер при использовании нумерации с кодом +7 (959) будет соответствовать ранее выданному номеру оператора «Лугаком» с учетом изменения кода, — отметили в министерстве, уточнив, что замены СИМ-карт при этом не потребуется.

Там уточнили, что данный номер абоненты смогут также использовать для регистрации на портале государственных услуг РФ, в соцсетях и мессенджерах.

По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, аналогичное решение приняли и в ДНР для абонентов республиканского оператора связи «Феникс», пишет РИА Новости.

Он отметил, что номер будет совпадать с прежним последними семью цифрами: если он был +38 (071) 123-45-67, то станет +7 (949) 123-45-67.

Накануне Пушилин и Пасечник назначили послов ДНР и ЛНР в России. Послом Донецкой народной республики назначена зампредседатель Народного совета республики Ольга Макеева. Послом в России от Луганской народной республики (ЛНР) стал Родион Мирошник.

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