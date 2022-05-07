СК изучит факты издевательств над российскими военными в Херсонской области

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование фактов издевательства над российскими военными в Херсонской области. Об этом в субботу, 7 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, в интернете появилось видео, на котором неизвестные люди издеваются над телами нескольких военных, а затем растаскивают вещи погибших. Утверждается, что мародеров удалось задержать.

— Следственным комитетом будут тщательно изучены все обстоятельства данного преступления, а причастных к нему привлекут к уголовной ответственности, — говорится в Telegram-канале СК.

6 мая в пресс-службе СК России сообщили о задержании в Херсоне мужчины, который готовил теракт на День Победы. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны.

В ходе обыска в квартире задержанного обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротил. Председатель СК Александр Бастрыкин запросил у Минобороны России сведения о задержанном, следователи продолжают проверку.